Nasce "Coraggio Pd", la spinta degli Under 40 per un nuovo Partito Democratico

28 Ottobre 2022 - 16.13

Brando Benifei, capodelegazione democratico al Parlamento europeo dal 2019, ha aperto il cantiere “Coraggio Pd”, un evento per rilanciare il partito uscito dalla batosta elettorale del 25 settembre. Un processo che dovrà coinvolgere soprattutto gli under 40. L’evento si terrà sabato 29 ottobre 2022, all’auditorium Antonianum a Roma.

“E noi prevediamo questa presenza massiccia perché c’è in corso una grossa mobilitazione da tutto il Paese” commenta Benifei a Today. Da Gaia Romani, assessore 25enne del Comune di Milano a Tommaso Bori, consigliere regionale dell’Umbria, passando per Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani democratici e Rachele Scarpa che, con i suoi 25 anni, è la più giovane parlamentare dell’attuale legislatura.

E poi ancora Marco Lamperti, 35 anni assessore di Monza; Simone D’Angelo, consigliere comunale e segretario del Pd di Genova; Stefano Albano, capogruppo in consiglio comunale a L’Aquila, Lorenzo Marinone, 28 anni, consigliere comunale di Roma e delegato del sindaco Gualtieri alle politiche giovanili. Sono tanti i giovani del Pd coinvolti in questa nuova fase dei lavori.

“C’è un motivo se nei territori il Pd vince e invece a livello nazionale no – continua Benifei – C’è una volontà diffusa e sentita di partecipare e spingere affinché questa fase costituente sia una cosa seria. Presenteremo un documento di idee e proposte, perché ci unisce la convinzione che il Pd debba chiarire la propria identità con un posizionamento netto in ambito progressista e socialista europeo, in linea con il programma delle elezioni: un profilo incentrato su sociale e diritti per una sinistra di governo”.