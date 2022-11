La Camera torna ai Repubblicani. Biden si congratula: "Pronto a lavorare con voi"

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 09.18

Preroll

Nel voto di Midterm Usa, i Repubblicani riconquistano la Camera dei Rappresentanti di Washington, secondo le proiezioni diffuse in nottata dalla Cnn: il Gop, sottolinea l’emittente, ha raggiunto la necessaria soglia dei 218 seggi a otto giorni dal voto, a conferma di una performance elettorale di medio termine inferiore alle aspettative per il partito, che vede deluse le speranze di un”onda rossa’.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è subito congratulato con il Gop per la raggiunta maggioranza, dicendosi pronto a lavorare con i Repubblicani. “Mi congratulo con il leader McCarthy per la maggioranza alla Camera e sono pronto a lavorare con i repubblicani per ottenere risultati per le famiglie che lavorano”, ha dichiarato pochi istanti dopo l’annuncio. “Lavorerò con chiunque, repubblicano o democratico, sia disposto a collaborare per ottenere risultati” per il popolo americano, ha aggiunto Biden.