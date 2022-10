Moretti (Pd): "Serve una nuova classe dirigente, ma i tempi per il congresso sono troppo lunghi"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 14.38

Il Pd si incammina verso le primarie per la segreteria del prossimo 12 marzo, secondo quanto annunciato da Enrico Letta nell’ultima Direzione. Un percorso che Alessandra Moretti ha sottolineato e incoraggiato. «Condivido la necessità espressa da Enrico Letta di avviare una fase che porti anche, ma non solo, ad una nuova classe dirigente del Pd” – ha scritto in una nota.

“Sono perplessa su una tempistica congressuale che mi pare inadeguata alle urgenze dettate dalle circostanze e chiedo di recepire le istanze espresse da molti su un’accelerazione dei tempi che porti a una nuova segreteria entro la fine di gennaio al massimo . Sarebbe un gesto di mediazione opportuno tra regole e urgenze del Paese che ha bisogno di una nostra opposizione forte e legittimata».