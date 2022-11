Moretti (Pd): "Petizione per anticipare il congresso a gennaio, non possiamo aspettare marzo"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 11.08

Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, in un’intervista a La7 ha annunciato che insieme ad altre donne del partito ha lanciato una petizione per anticipare di qualche mese il congresso costituente che dovrà cambiare i vertici democratici.

“Abbiamo deciso con un gruppo di donne di suonare la sveglia al Pd in un momento in cui ci dovrebbe essere un’opposizione forte a questo governo: non esiste che la nuova leadership si manifesti a marzo. Abbiamo proposto una petizione che ha già raccolto in pochi giorni più di 700 firme”.

“Sabato ci sarà l’assemblea, tra l’altro da remoto e non si capisce perché. In quella sede porteremo ufficialmente la richiesta di anticipare il congresso a gennaio, con le firme raccolte. Il Pd deve tornare a fare il Pd senza essere stretto in una tenaglia tra M5S e Terzo Polo. Ancora una volta sono le donne ad essere le più pragmatiche :non ci dobbiamo perdere in discussioni eterne, ma ritrovare subito una linea. Non mi candido ma lavoro in prima persona affinché il partito democratico torni ad essere forte e fiero della sua storia e sicuro delle sue potenzialità”.

“Il 41% dei nostri laureati esce dall’Italia: ormai la popolazione italiana residente all’estero ha superato gli stranieri che vivono qui. Questa è un’emergenza vera, non qualche centinaia di migranti che sono trattenuti a largo per pura propaganda. Tutto ciò mentre manca forza lavoro: dovremmo ascoltare il grido degli imprenditori che dicono che non ci sono più italiani disponibili a lavorare in certi settori come l’agricoltura o la manifattura. Bisogna cambiare il trattato di Dublino in Europa e tutti gli Stati devono organizzare l’accoglienza per coordinare flussi in entrata e corridoi umanitari, la destra che siede in parlamento europeo si decida a votare con noi la modifica dei trattati: ad oggi hanno sempre detto di no”.