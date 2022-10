I medici No vax tornano al lavoro, Schillaci e la Federazione dei medici: "Ritorno alla normalità"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 16.20

Preroll

Il Ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, ha annunciato tramite una nota ufficiale che il personale medico-sanitario non vaccinato potrà presto rientrare al lavoro, prima della fine della sospensione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dopo aver annunciato la fine dei bollettini quotidiani, e l’introduzione di quelli settimanali, il ministro ha dichiarato che vista la “preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali” arriverà un nuovo provvedimento per anticipare i tempi del rientro.

Middle placement Mobile

Schillaci aveva già reso noto che aveva intenzione di ritornare a una “maggiore liberalizzazione“. “Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c’era una volta” aveva dichiarato. “Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa” ha dichiarato Schillaci.

Dynamic 1

Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini dei medici” è soddisfatto e ha sottolineato che “è ora di tornare a una gestione ordinaria“. Per il rientro del personale “prima o dopo cambia poco. Era già previsto, si anticipa solo di qualche settimana, sempre nell’ottica di un ritorno alla normalità“. Anelli ha sottolineato che le soluzioni passate, come vaccini e mascherine, sono state fondamentali, ma ora deve esserci un cambiamento. “Non più lo Stato centrale che vara misure emergenziali, ma la gestione dell’ordinario, tramite i datori di lavoro, i medici competenti. I meccanismi di tutela della salute sono in piedi, non ci sarà un ‘liberi tutti’ ma solo un ritorno alla normalità” ha dichiarato.