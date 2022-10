Nardella: "La sinistra governa bene e vince nelle città e i sindaci prendono più voti del Pd"

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 12.51

Pd verso il congresso e Nardella è uno dei possibili candidati. «Non c’è un partito dei sindaci, io lo dico chiaramente, è già stato usato tante volte questo concetto. Secondo me c’è un movimento che già in tante altre occasioni è emerso, vero, dei sindaci italiani ed europei, che condividono gli stessi valori».

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento in città.

«C’è un fenomeno politico che è legato al protagonismo dei sindaci che vincono nelle città e prendono molti più voti del Pd da solo – ha aggiunto -. È successo a Milano, è successo a Bergamo, Torino, Bari e Bologna, e la sinistra oggi dov’è che governa, e governa bene? Nelle città, poi è chiaro che governa bene anche nelle Regioni ma il fenomeno di una sinistra vincente e credibile è quello delle città. Non c’è alcune contrapposizione fra sindaci e presidenti di Regione, anzi i sindaci del Pd collaborano benissimo con i loro presidenti di Regione. Guardate qui in Toscana».

«Io credo che oggi la sinistra debba ripartire dai territori, dai Comuni e dai sindaci perché nelle nostre città abbiamo vinto grazie al patrimonio di credibilità che gli amministratori locali si sono costruiti nel tempo, a contatto con i cittadini, affrontando i problemi, e non possiamo relegare i sindaci a semplici amministratori locali. Io credo che il congresso del Pd non possa non avere come protagonisti gli amministratori locali da nord e sud».

«I sindaci soprattutto se presi tutti insieme sono una grande realtà politica non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa: sono la vera alternativa al sovranismo nazionalista nei paesi dell’Est, in Polonia come in Ungheria, in Repubblica Ceca e Romania, ma anche negli altri paesi i sindaci sono l’avamposto dei valori più autenticamente democratici, europeisti, basati sulla solidarietà sociale. Noi lavorando nelle nostre città costruiamo anche un modello alternativo a quello che emerge dal programma del nuovo governo che non a caso non ha citato gli amministratori locali ed i territori come una prospettiva di crescita del Paese. Noi invece crediamo che senza i territori e le città piccole e grandi d’Italia non si va da nessuna parte a cominciare dall’attuazione del Pnrr».