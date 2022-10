Beppe Sala non sarà in piazza per la pace: "Sbagliato fare più manifestazioni"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 14.15

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha accettato l’invito di Carlo Calenda, leader di Azione, a partecipare alla manifestazione per l’Ucraina annunciata per il 5 novembre a Milano. Ma non andrà nemmeno a quella convocata a Roma, lo stesso giorno, dalle organizzazioni del terzo settore.

«No, mi sono anche messaggiato con Calenda ma preferisco non andarci perché in questo momento è sbagliato fare più manifestazioni. Il pensiero di Calenda lo conoscete, dice: «io non vado in un’altra manifestazione in cui c’è ambiguità rispetto al supporto dell’Ucraina», posizione che capisco ma preferisco evitare polemiche, lavorare e non andare né da una parte né dall’altra».