Enrico Letta (Pd) domani alla manifestazione contro la guerra e a sostegno delle donne in Iran

12 Ottobre 2022 - 14.56

Enrico Letta, manifesterà domani contro la guerra in Ucraina e a sostegno della battaglia delle donne in Iran. Due appuntamenti che si svolgeranno davanti alle Ambasciate della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione Russa.

La mattina, alle 10, Letta sarà a Montecitorio per la prima seduta della nuova legislatura e l’avviod elle votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Camera. Poi, nel pomeriggio, il segretario dem, alle 17.30, parteciperà alla manifestazione Insieme per le donne iraniane, davanti all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran, via Nomentana 361, Roma.

A seguire, alle 18.30, Letta parteciperà al sit-in `Project Mean´ contro la guerra in Ucraina «Non c’è vera pace senza verità, non c’è verità senza liberta!», che si svolgerà davanti all’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, Fermata Castro Pretorio, Metro B, Roma.