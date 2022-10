Della Vedova (+Europa): "Noi vogliamo una pace duratura, basta con le richieste di pace astratta"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 14.35

Il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, in un’intervista all’Adnkronos, ha parlato delle prossime manifestazioni per la pace che fin qui in Italia hanno prodotto solo divisioni tra gli organizzatori.

«Credo che i fatti degli ultimi giorni hanno ancora di più mostrato la necessità di stare al fianco dei cittadini e delle istituzioni ucraine. Penso ci siano ancora piu’ ragioni per stare al fianco dell’Ucraina piuttosto che di invocare una pace astratta».

«Noi vogliamo una pace duratura che può arrivare solo dalla cessazione da parte di Putin dell’aggressione in corso con il ritiro della terre occupate e la cancellazione dei referendum farsa».