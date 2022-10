Delrio (Pd): "Berlusconi mette in difficoltà l'Italia, contro Putin bisogna essere compatti"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 09.38

Il caso dell’audio di Silvio Berlusconi, che racconta del recente regalo di compleanno inviatogli da Putin, con tanto di lettera, continua a far discutere. Ne ha parlato Graziano Delrio, ex ministro e senatore del Pd in un’intervista a La Repubblica.

“Nel fronte europeo una posizione di questo genere mette in difficoltà l’Italia. Con Putin bisogna essere compatti, per ripristinare il diritto internazionale, altro che essere amici. Credo sia opportuno che la leader della coalizione di centrodestra chieda un chiarimento, ribadisca che non ci sono ambiguità sul ruolo dell’aggressore, che è la Russia, che ha violato l’integrità territoriale di uno stato sovrano. Meloni lo dica chiaro a Berlusconi, se è in grado di farlo”.

“La somma di queste posizioni, quella di Berlusconi e quella di Fontana, crea una crepa nella postura che l’Italia sin qui ha avuto nel consesso Ue e Nato. Chiariamoci: io sono per rafforzare le iniziative per la pace, ma questo non significa voltarsi dall’altra parte di fronte all’ingiustizia. Il dialogo si fa nella chiarezza. E non si può rompere il fronte europeo davanti a minacce così gravi”.

Sulle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alle foto di Mussolini al Mise, Delrio commenta: “Mussolini rappresenta il fascismo, una tragedia per il popolo italiano. Resta nei libri di storia. Ma l’onore di essere stato ministro è un’altra cosa. Non si tratta di cancellarla, la storia, ma di dare valore ai giudizi della storia. Credo che La Russa oltre che essere imparziale, come ha detto nel discorso di insediamento, dovrebbe anche apparire imparziale”.