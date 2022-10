Miccichè (Fi) e il culto del capo: "Meloni vuole fare fuori Berlusconi? Bisogna dare l'appoggio esterno"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 09.36

Gianfranco Miccichè, coordinatore per la Sicilia di Forza Italia, in un’intervista a La Stampa ha palesato tutto il fastidio del partito di Berlusconi per i dissidi con Giorgia Meloni. Secondo Miccichè, Meloni «ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia e ha inventato il centrodestra. E’ tremendo».

Per questo motivo bisogna dare «l’appoggio esterno al governo. Si scelga lei questi scienziati di ministri». Giorgia Meloni «sta giocando a dividere Forza Italia, vuole prendersi uno a uno i parlamentari per ammazzare definitivamente Berlusconi», conclude Miccichè che pero’ conferma di votare la fiducia al governo Meloni.