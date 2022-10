Giachetti (Iv): "Una manifestazione per la pace astratta non ha senso, andrò sotto l'ambasciata russa"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 14.31

Roberto Giachetti, con un post su Facebook ha parlato della prossima manifestazione per la Pace promossa da Giuseppe Conte. «Una richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si può prescindere dal denunciare chiaramente chi è l’aggressore e chi è la vittima e che chi sta aggredendo deve smettere di farlo».

«È questa la ragione per la quale ho deciso di andare oggi pomeriggio a portare dei fiori all’ambasciata Ucraina come cordoglio e solidarietà con tutti i civili che in questi giorni sono morti sotto i bombardamenti russi. Domani sarò alla manifestazione sotto l’ambasciata russa per chiedere che Putin interrompa l’invasione dell’Ucraina e, a questo punto e con questi chiarimenti, a novembre andrò alla manifestazione per la pace lanciata da alcune associazioni», conclude.