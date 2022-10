Ucraina, Articolo Uno: "Serve una nuova Helsinky per una stagione di sicurezza e disarmo"

globalist Modifica articolo

9 Ottobre 2022 - 19.28

Guerra in Ucraina, l’ora della dplomazia. “Articolo Uno parteciperà e promuoverà in tutte le sedi iniziative per la pace e la fine della guerra in Ucraina: occorre che la diplomazia riprenda forza, con l’obiettivo di fermare l’aggressione di Putin e ripristinare la sovranità dell’Ucraina, e le istituzioni internazionali, a partire dall’Ue e le Nazioni unite, svolgano una funzione più incisiva per evitare un’escalation nucleare che oggi appare all’ordine del giorno”.

È quanto si legge nel documento conclusivo della direzione di Articolo Uno riunita a Roma.

«Serve una nuova Helsinki, una nuova stagione di sicurezza e cooperazione tra est e ovest e una strategia globale per il disarmo e la moratoria delle armi atomiche», si legge ancora nel documento.