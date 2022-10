Valente (Pd): "Ministero della Natalità? Visione oscurantista delle donne, Meloni che dice?"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 14.21

Valeria Valente, senatrice del Pd, ha commentato la proposta di Matteo Salvini di voler creare un Ministero della Natalità e di intestarlo alla Lega.

«Leggo che la Lega sarebbe intenzionata a chiedere un ministero per la Famiglia e la natalità. È una proposta che riassume la visione oscurantista di questa destra per cui le donne servono solo a fare più figli, ad avere famiglie (tradizionali) più numerose. La natalità è invece correlata con l’occupazione femminile, nelle regioni e nei paesi in cui le donne lavorano e sono autonome fanno più figli. Le donne sono la leva del cambiamento e del rilancio del Paese, anche a livello demografico».

«Giorgia Meloni, la prima donna che potrebbe riuscire a diventare premier, che dice? Intende assumere questa visione miope o istituire un ministero per le donne e le pari opportunità, per consentire al suo esecutivo di puntare sui talenti, sulle competenze e sui diritti delle donne, invece che aspirare a tenerle a casa con un ministero della famiglia, sostenendo appunto solo il ruolo di cura familiare tradizionalmente femminile?».