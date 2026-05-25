Trump Tower a Tbilisi sul terreno di un oligarca sanzionato dagli Usa per il suo sostegno a Putin

globalist Modifica articolo

25 Maggio 2026 - 22.28

ATF

Una Trump Tower alta 70 piani sorgerà nel cuore di Tbilisi, capitale della Georgia. Ma dietro il nuovo affare immobiliare della famiglia Trump emerge un intreccio politico e finanziario che sta già alimentando polemiche e sospetti di conflitto d’interessi.

Secondo documenti ufficiali, il grattacielo sarà costruito su un terreno oggi parzialmente controllato dalla famiglia di Bidzina Ivanishvili, il miliardario considerato il vero uomo forte della Georgia e colpito dalle sanzioni statunitensi nel 2024 con l’accusa di aver “minato il futuro democratico ed euro-atlantico della Georgia a beneficio della Federazione Russa”.

Il progetto nasce da una partnership tra la Trump Organization — gestita dai figli del presidente americano, Donald Trump Jr. ed Eric Trump — e un consorzio di società georgiane. L’area destinata alla costruzione appartiene formalmente all’International Charity Fund Cartu, controllato dal Cartu Group JSC, di cui il figlio maggiore di Ivanishvili, Uta Ivanishvili, possiede il 35%.

Fino al 2024 Uta controllava il 100% della holding, ma ha ridotto la propria quota dopo che il padre è finito sotto sanzioni americane. Il restante 65% della società oggi non è identificabile pubblicamente, poiché in Georgia quote inferiori al 5% possono essere detenute anonimamente.

Le norme sulle sanzioni vietano ai cittadini americani di fare affari direttamente con Bidzina Ivanishvili senza autorizzazione. Tuttavia esiste una zona grigia relativa alle aziende non formalmente controllate da lui, che rende l’operazione legalmente possibile ma politicamente esplosiva.

Il caso riapre il tema dei conflitti d’interesse che accompagnano da anni il marchio Trump: il nome dell’ex presidente viene concesso a grandi sviluppatori internazionali in Paesi dove gli equilibri politici sono spesso delicati. Un modello già visto in Oman, dove un resort di lusso legato alla Trump Organization viene costruito su terreni del governo omanita, e in altri progetti connessi a società saudite vicine alla monarchia di Riad.

Nel comunicato diffuso ad aprile dalla Trump Organization, Eric Trump ha definito il progetto “un simbolo di eccellenza globale” e ha lodato i partner georgiani coinvolti nell’operazione.

Tra questi figurano Archi Group, Biograpi Living, Blox Group e Finvest Georgia, insieme alla Sapir Organization, storica partner immobiliare di Trump negli Stati Uniti. Alcuni di questi gruppi hanno legami diretti o indiretti con il partito di governo Georgian Dream, guidato politicamente proprio da Ivanishvili.

Il terreno scelto per la Trump Tower è l’ex ippodromo sovietico di Tbilisi, un’enorme area urbana oggi in fase di riconversione. Una parte del lotto è già stata trasferita alla società Central Park Avenue LLC, mentre il resto passerà di mano solo dopo il pagamento completo previsto dagli accordi.

Gli oppositori del governo georgiano interpretano il progetto come un tentativo di Ivanishvili di rafforzare i rapporti con la futura amministrazione Trump e ottenere una sorta di legittimazione politica internazionale.

Sandro Kevkhishvili, responsabile del programma anticorruzione di Transparency International Georgia, sostiene che il progetto “non sia semplicemente un’operazione privata ma anche politica”. Secondo l’ONG, preoccupano sia il coinvolgimento di imprenditori vicini al partito di governo, sia il fatto che i media filo-governativi stiano presentando l’accordo come una vittoria politica di Georgian Dream.

La Casa Bianca ha rinviato ogni richiesta di chiarimento alla Trump Organization, che non ha risposto alle domande dei giornalisti.