La Lombardia spacca il centrodestra: è rottura tra Fontana e Moratti

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 12.08

Preroll

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato l’assessore al Welfare Letizia Moratti, in merito al suo presunto desiderio di correre da sola alle prossime elezioni regionali in Lombardia del 2023. L’incontro ha confermato la rottura.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato” ha detto, aggiungendo però che prenderà “una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra”.

Middle placement Mobile

Letizia Moratti aveva annunciato di “essere in campo con un rete civica” pur rimanendo in attesa di ulteriori decisioni del centrodestra. Moratti aveva anche chiarito di non avere intenzione di accettare eventuali offerte dal parte del governo, ritenendo di “poter dare un maggior contributo nella mia Regione”.

Dynamic 1

La rottura appare quindi inevitabile. ”Ciò nonostante – ha sottolineato Fontana -, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra”.

Letizia Moratti ora attende una risposta ufficiale. ”Ho incontrato il presidente Attilio Fontana al quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al centrodestra di essere candidata presidente della Lombardia – ha affermato la Moratti in una nota -. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito i leader nazionali del centrodestra dopo la formazione del nuovo Governo, che in questo momento è la priorità assoluta del nostro Paese”.