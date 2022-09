Orlando (Pd) a Calenda e non solo: "Su Meloni si parlava del rischio Orban e ora si offrono collaborazioni"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 16.28

Preroll

Una critica senza nominarlo a Carlo Calenda. Uno che se si tratta di Fratoianni e M5s alza muri invalicabili ma che, a quanto pare, è già ben disposto verso i post fascisti di Fratelli d’Italia che pure – in teoria – dovrebbero essere all’opposto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma evidentemente così non è. «In campagna elettorale avete (abbiamo) detto che c’era un rischio Orban. Colleghi delle opposizioni e signori opinionisti, prima di offrire collaborazione, consigli, rilasciare patenti (che non vi hanno chiesto), magari non sarebbe meglio verificare se questo rischio esiste?».

Middle placement Mobile

Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando dopo che carlo Calenda ha annunciato che su alcuni provvedimenti ritenuti «giusti» Azione collaborerà con Giorgia Meloni.