Fratoianni sulla patrimoniale: "Non è una parolaccia, chi ha di più dia di più"

19 Settembre 2022 - 16.40

Nicola Fratoianni ha parlato dell’idea “patrimoniale” una tassa che colpirebbe il 5% della popolazione italiana ma che sembra essere un tabù per la stragrande maggioranza della popolazione.

«La conversione della nostra economia in un’economia verde dev’essere la stella polare delle nostre politiche economiche e di sviluppo, per non trovarci impreparati al futuro e per essere un punto di riferimento nei settori centrali dell’economia che verrà. Ma per far questo occorre che si recuperi il tempo perduto negli ultimi decenni e si individuino politiche industriali che ridiano slancio al sistema Paese».

«Per quanto riguarda le politiche fiscali noi siamo per una tassazione fortemente progressiva. Patrimoniale non è una parolaccia, significa che chi ha di più (e parliamo di patrimoni superiori ai cinque milioni di euro) deve dare un po’ di più in questo momento di difficoltà per le famiglie italiane, fino ad arrivare ai super ricchi che devono dare ancora di più», osserva il leader di Sinistra Italiana