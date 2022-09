Fontana (Lega): "L'autonomia non toglie niente a nessuno". Solo risorse al sud

globalist

18 Settembre 2022 - 12.16

La cosa stupefacente sono i meridionali che voltano Lega (e anche la destra alleata della Lega) mentre è evidente che da quelle parti arrivano spinte per disunire l’Italia.

«Dobbiamo dare seguito alla richiesta dei 4 milioni di lombardi che nel 2017» hanno votato per l’autonomia, «non andate a sentire tutte le baggianate che dicono sull’autonomia: l’autonomia non toglie niente nessuno, toglie qualcosa agli incapaci che non sanno amministrare. L’autonomia sarà soltanto efficientamento e servirà a dare risposte ai cittadini».

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dal palco del raduno della Lega a Pontida.