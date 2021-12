Il Pd su Fontana e la vicenda dei camici: "Brutta pagina della storia della Lombardia che non si dimenticherà"

globalist

2 Dicembre 2021

La vicenda è giudiziaria. Ma quello che davvero importa è la parte politica e il giudizio su un presidente di regione che dà un incarico all’azienda del cognato, che poi viene trasformato in donazione ma nello stesso tempo c’è un bonifico per risarcire la mancata commessa.

Per la serie: se si fosse trattato di una donazione che bisogno ci sarebbe stato di risarcire il donatore?

”Apprendiamo della richiesta di rinvio a giudizio del presidente Fontana e di importanti dirigenti di Regione Lombardia per la vicenda dei camici acquistati dalla società del cognato del presidente. Non intendiamo entrare nella vicenda giudiziaria, all’interno della quale Fontana e gli altri avranno modo di chiarire la loro posizione, ma questi sviluppi giudiziari ci ricordano come Regione Lombardia non abbia gestito in maniera adeguata le prime ondate del Covid, dimostrando grande inadeguatezza dal punto di vista organizzativo se non, addirittura, come ipotizza la magistratura, comportamenti al di fuori della legalità”.

Lo hanno detto il segretario regionale del Pd della Lombardia, Vinicio Peluffo, e il capogruppo in Regione, Fabio Pizzul, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e di tre dirigenti regionali nella vicenda dell’acquisto di camici da parte della società regionale Aria Spa a una società di proprietà del cognato e della moglie dello stesso presidente.

Per i due esponenti del Pd “si tratta di una brutta pagina per la storia recente della nostra Regione che non possiamo dimenticare e che i lombardi sicuramente non dimenticheranno”.