Caso camici, arriva la solidarietà della Lega per Fontana, Salvini: "Richiesta dei pm vergognosa"

2 Dicembre 2021

Sul caso camici per cui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente della Lombardia Attilio Fontana arriva la solidarietà della destra: oltre a Matteo Salvini, che ha definito la richiesta dei pm “vergognosa” perché “chi ha aiutato la propria comunità dev’essere ringraziato e non processato”, anche il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, scrive: “Piena solidarietà al presidente Attilio Fontana. Sono certo che la vicenda si concluderà con l’ennesimo nulla di fatto come è accaduto spesso in inchieste simili”.

“In altri Paesi chi si comporta come il governatore Fontana verrebbe premiato, in Italia invece finisce per essere processato. Una ulteriore conferma della necessità di riformare l`intero sistema giudiziario, così come abbiamo chiesto con le nostre proposte di referendum” ha aggiunto Anelli.