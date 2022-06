Salvini perde la testa e Fontana lo segue: "La proposta del Pd sullo ius scholae è una provocazione"

globalist

30 Giugno 2022 - 11.09

Salvini in difficoltà e la Lega alla carica per cercare di recuperare a destra. Così è entrato in gioco anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha definito una «provocazione» la proposta del Pd sullo ius scholae e ribadito per per quanto riguarda la Lega «il governo non è in discussione».

«Per noi – dice intervistato – vale quello che ha detto Salvini: il nostro appoggio non è in discussione. È il Pd che con la sua provocazione», sullo ius Scholae, «cerca di mettere in difficoltà il governo. Chi propone un’agenda di questo tipo in questo momento lo fa con un fine specifico, che è mettere in difficoltà il governo mettendo da parte i veri problemi per un tema che non è assolutamente all’ordine del giorno. Al contrario abbiamo tantissimi problemi da affrontare e serve un governo coeso».