Caso camici, il procuratore generale chiede il processo per Attilio Fontana e gli altri

globalist Modifica articolo

3 Aprile 2023 - 19.36

Preroll

La vicenda processuale non è finita o, almeno, non dovrebbe esserlo: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme ai co-imputati vada a processo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

È la richiesta formulata dalla Procura generale alla Corte di appello di Milano nel ricorso contro il proscioglimento in udienza preliminare sul caso camici dello scorso 13 maggio. Nell’udienza davanti alla seconda sezione di appello il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo si è riportato all’atto di impugnazione dei pm Paolo Filippini e Carlo Scalas nel quale sostenevano «del tutto errata in fatto e in diritto» la sentenza di non luogo a procedere emessa della gup Chiara Valori.

Middle placement Mobile

Secondo l’ipotesi della Procura l’ex governatore avrebbe commesso un concorso in frode in pubbliche forniture per l’inadempimento dell’iniziale fornitura sanitaria di 75 mila camici per 513 mila euro al centro di un contratto del 16 aprile 2020, in piena prima ondata pandemica, tra Dama dell’imprenditore Andrea Dini (marito della sorella di Fontana) e la centrale acquisti regionale Aria. Nella prossima udienza del 5 maggio interverrà la difesa di Pier Attilio Superti mentre quelle del governatore lombardo e di altri il 19 giugno.