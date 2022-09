Bersani sente che il vento sta cambiando: "Possiamo vincere nell'ultima settimana"

globalist

14 Settembre 2022 - 21.05

Il vento cambia? Pare proprio di sì e i segnali più interessanti sono al sud. Sono qui per dare una mano in questa battaglia, una battaglia non semplice, ma che si può vincere anche nell’ultima settimana, dove ci possono essere degli scossoni molto forti. Noi abbiamo radici antiche che hanno tenuto dritta la barra della democrazia».

Così il presidente di Articolo 1 Pierluigi Bersani, a un appuntamento elettorale oggi a Vercelli.

«La destra – ha detto Bersani – ha un paio di punti di vantaggio per il fatto che dopo essersi trovati su barricate diverse, dopo essersi insultati, in una settimana si sono ammucchiati, non uniti, ragionando su una legge elettorale che favorisce le ammucchiate».

«Noi non siamo riusciti a organizzare un campo largo – ha rimarcato – ma una lista che mette insieme Pd, Articolo 1 e Socialisti, forze che si riconoscono nel Partito Socialista Europeo».

«Loro invece – ha aggiunto – hanno una candidata premier che giura sulla Costituzione senza riconoscere il 25 Aprile: deve sapere che sta giurando sopra una Costituzione nata sul sangue di chi ci ha portato a quel punto».