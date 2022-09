Della Vedova: "Con Meloni al governo Italia ostile con l'Europa"

globalist

12 Settembre 2022 - 19.40

Preroll

Amici di Orban e Bannon e nemici dell’Unione Europa. «Ieri la Meloni è stata chiara: `arrivo io, finisce la pacchia all’Europa´. Per me finisce la pacchia in Italia, perché lei arriverebbe con l’atteggiamento negativo di ostilità nei confronti dell’Europa e quindi ribalterebbe l’atteggiamento positivo e da protagonista che ha avuto Mario Draghi».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, parlando ad Ancona. «Loro sono sovranisti e nazionalisti: hanno l’idea opposta a quella che abbiamo noi, che pensiamo che l’Europa si debba integrare», ha poi aggiungo, con un riferimento «a un’Europa con i poteri veri sull’energia».

Middle placement Mobile

«Meloni dice che ci vuole l’Europa delle patrie, cioè ognuno per sé che è l’opposto dell’integrazione europea – ha detto ancora -. Io vorrei la patria europea, un’Unione ancora più efficace di quella che c’è oggi».

Dynamic 1

La preoccupazione di Della Vedova è che «un governo Salvini e Meloni cambierebbe rotta all’Italia, è nelle cose loro: hanno un’idea dell’Italia molto precisa, l’hanno propagandata per anni sono cresciuti per anni anche elettoralmente con un’idea precisa dell’Italia antagonista dell’Unione Europea».