Renzi ammicca a Pd e Fi: "Vogliamo prendere consensi da entrambe le parti..."

9 Settembre 2022 - 16.45

Matteo Renzi sta provando a erodere il consenso dei partiti che gli sono intorno, sia a destra che a sinistra. Durante la conferenza stampa organizzata a Napoli all’Hotel Mediterraneo, il senatore, ex Presidente del Consiglio lo ha detto chiaramente. «Noi vogliamo prendere consenso sia su Forza Italia che sul Pd. Quelli di Forza Italia non possono stare con la Meloni, troppo diversa, è sovranista. Uno moderato, ex democrazia cristiana, lo vede un dc che vota la fiamma? Io no. Dall’altro lato c’è il Pd, è diventato la copia dei 5 Stelle. Quando il Pd dice no a Jobs Act, no a industria 4.0, sì a reddito di cittadinanza, vorrei mandare un abbraccio affettuoso a tutti gli amici Pd che sono costretti a votare Pd».

Renzi ha poi definito Letta come «l’uomo più generoso che abbia mai incontrato, sta facendo campagna elettorale per gli altri» e strizza l’occhio ai fuoriusciti dagli azzurri anche se non parla.

«Nei prossimi mesi il partito di Forza Italia fatalmente verrà meno. Con il rispetto che si deve a Berlusconi e ai ministri, sono in una fase di implosione. Vogliamo fare e faremo meglio di Forza Italia. Alcuni pezzi di FI stanno già andando via in Campania e guardano al terzo polo con attenzione, come casa accogliente. Insieme a Calenda – chiosa Renzi – dobbiamo ragionare su che tipo di gambe dare a questo progetto, sarà sicuramente radicato sul territorio». Sulla possibilità di un’adesione ad Italia Viva di alcuni ex forzisti come Luigi e Armando Cesaro, Renzi non si sbilancia: «Le scelte che faranno vanno chieste a loro, sarebbe scorretto parlare in loro vece».