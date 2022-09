Renzi bullizza Letta: "Lo prende in giro anche Giorgia Meloni"

globalist

8 Settembre 2022

“Se governa la Meloni noi saremo all’opposizione. Se governa Draghi noi saremo in maggioranza. Senza i numeri ci sarà Draghi”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, intervistato a Rtl 102.5.

In campagna elettorale bisogna “lanciare idee e non parlare male degli altri”, “non so più come fare con Enrico Letta”, “lo sta prendendo in giro anche la Meloni e gli dice ‘grazie Enri”, perché fa campagna elettorale per la Meloni”, ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi su Rtl 102,5.

Renzi: Mario Draghi il più bravo di tutti, noi unici a sostenerlo. Mario Draghi è “il più bravo di tutti” e “Italia sul serio” è l’unica forza politica a sostenerlo.

Lo sostiene Matteo Renzi nel suo video “60 secondi pubblicato stamane su Twitter che mette a confronto le posizioni sul premier dei diversi schieramenti che si confrontano per le elezioni del 25 settembre. “Secondo me Mario Draghi è il più bravo di tutti – afferma Renzi -. Partiamo dalla destra, guidata da Giorgia Meloni, che è sempre stata contro Draghi. E dentro alla coalizione di destra ci sono Berlusconi e Salvini che hanno sfiduciato Draghi a luglio in Parlamento; il Movimento 5 Stelle è stato l’artefice della crisi di governo con la sfiducia a Draghi”.