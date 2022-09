La Lega tenta l'assalto a Giorgia Meloni: "Vogliamo essere il primo partito della destra"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.14

Preroll

Claudio Borghi, capolista della Lega nel collegio plurinominale della Toscana per il Senato, incontrando i giornalisti oggi a Firenze con gli altri candidati Federico Bussolin e Cecilia Cappelletti ha detto: «Noi puntiamo in tutta Italia a essere il primo partito del centrodestra, io i sondaggi non non li guardo», e «penso che sia molto imprudente» considerare già Fdi come primo partito della coalizione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Bisogna andare per le strade – ha proseguito -, parlare con le persone nei bar o nei negozi. La sensazione che sento io in buona parte della Toscana è che c’è una grande disaffezione nei confronti della politica, ma che un’apertura di credito nei confronti del centrodestra è possibile. Poi non so quantificare se sarà premiata più Fratelli d’Italia o la Lega, perché oggettivamente mi pare che le intenzioni di voto siano vicine».

Middle placement Mobile

A proposito delle divergenze fra FdI e Lega su temi come le sanzioni alla Russia, per Borghi, «uno dei vantaggi del centrodestra è che ci conosciamo, possiamo parlare fra noi, ma è ovvio che siamo dei partiti differenti, se no saremmo lo stesso partito. Fra mettersi al tavolo con Bonafede e Toninelli, o con Meloni e Crosetto, io preferisco cento volte mettermi a discutere con Meloni e Crosetto. Sarà utile vedere i risultati poi di queste elezioni: i rapporti di forza saranno anche decisi dai cittadini».