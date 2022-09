Landini chiama alle urne: "L'astensionismo riduce gli spazi della democrazia, è preoccupante"

globalist

7 Settembre 2022

Maurizio Landini è preoccupato per il forte astensionismo che caratterizzerà le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il segretario nazionale della Cgil, durante l’incontro sul Mezzogiorno organizzato dalla Cgil Puglia nel teatro Piccinni di Bari, ha provato a spronare gli elettori ad andare alle urne.

«I sondaggi dicono che quasi metà degli italiani non sa se andrà a votare. Sono preoccupato, perché quando si riduce lo spazio della democrazia e non si esercita il proprio diritto, si rimette a chi andrà a votare il diritto di prendere qualsiasi decisione e quelli che non ci vanno non avranno più la possibilità di dire se gli piace o no quello che fanno al governo».

«A tutti quelli che si stanno candidando ad andare al governo – ha aggiunto Landini – voglio ricordare che questa possibilità c’è perché in questo Paese c’è stata la Resistenza e abbiamo sconfitto il nazismo e il fascismo, altrimenti il diritto di andare a votare non ci sarebbe».