Della Vedova (+Europa): "Se sei un liberale l'unico 'voto utile' è quello dato a noi"

7 Settembre 2022 - 14.28

«Le parole di Conte sono gravissime e inaudite, nel momento in cui Putin sta scatenando la guerra del gas contro l’Europa e contro l’Italia. Conte è uno dei leader politici, insieme a Berlusconi e Salvini, che hanno mandato a casa Draghi, che in Europa era il più fermo sostenitore dell’Ucraina contro Putin. Dire che Putin in fondo vorrebbe la pace è falso e pericoloso, perché vuol dire dare ragione a Putin, che invece ha solo torto».

Lo ha detto a UnoMattina il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. «Anche da questo punto di vista, il voto a +Europa, unico partito italiano nella famiglia liberal-democratica dell’Alde che partecipa alle elezioni, è l’unico voto liberale utile contro il M5S filo-Putin e per battere Meloni, che propone la supremazia del diritto italiano su quello europeo, puntando così di fatto alla distruzione dell’Ue. La questione del voto utile c’è perché il centrosinistra è l’unica coalizione che può contende i 225 collegi uninominali alla destra. Terzo Polo e Conte, invece, no», ha concluso Della Vedova.