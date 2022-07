Shinzo Abe è morto, le reazioni della politica italiana: "Sconvolti dalla sua morte"

globalist

8 Luglio 2022 - 11.53

La politica italiana si unisce nel ricordo di Shinzo Abe, l’ex premier giapponese ucciso nella città di Nara durante un suo comizio elettorale. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutto l’arco costituzionale.

“l Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L’Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all’intero popolo giapponese”. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

“Profondamente scioccato dalla notizia della tragica morte di Shinzo Abe”, scrive in inglese su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo del Giappone”, aggiunge.

“La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. E’ stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E un pensiero al Giappone in questa ora difficilissima. Che dolore”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

“Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l’ex capo del governo Shinzo Abe e’ stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco in un attentato durante un evento elettorale”, scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, leader dei Conservatori europei. “La famiglia dei conservatori europei è vicina al popolo giapponese in questo drammatico momento”, aggiunge.

“Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento difficile, e che io considero mio amico. Grazie a lui i rapporti tra i nostri Paesi sono assolutamente migliorati. Sono vicino alla sua famiglia”. Lo scrive su twitter il leader di Fi Silvio Berlusconi.