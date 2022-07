Shinzo Abe, il mondo unito nei messaggi di cordoglio. Gli Usa: "Se ne va un leader globale"

globalist

8 Luglio 2022 - 17.14

Preroll

Dopo mesi di divisione profonde, dovute alla crisi internazionale per la guerra in Ucraina, il mondo si è unito nell’esprimere messaggi di cordoglio per la morte di Shinzo Abe.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Shinzo Abe è stato “un leader globale e un incrollabile alleato e amico degli Stati Uniti, la cui visione di un Indo-Pacifico libero e aperto ha portato la nostra cooperazione a nuove vette”. Lo afferma il segretario di Stato Antony Blinken, in un messaggio diffuso a seguito della “tragica”» uccisione dell’ex premier giapponese.

Middle placement Mobile

“Siamo convinti che coloro che hanno pianificato e commesso questo crimine mostruoso incorreranno nella dovuta responsabilità per questo atto di terrorismo, per il quale non ci sono giustificazioni né scuse”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando dell’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe.

Dynamic 1

“Il brutale assassinio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è un’orribile notizia. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo giapponese in questo momento difficile. Questo atroce atto di violenza non ha scusanti” ha scritto su twitter il premier ucraino Volodymyr Zelensky.

“È venuta a mancare una persona meravigliosa, un grande democratico e un campione dell’ordine mondiale multilaterale. Sono in lutto con la sua famiglia, i suoi amici e tutto il popolo giapponese. Questo brutale e vile assassinio di Shinzo Abe sconvolge il mondo intero” scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Dynamic 2

“Sono costernata per il terribile attacco contro il mio collega per lungo tempo. La nostra collaborazione era stretta e fondata sulla fiducia. Ho sempre avuto piacere a lavorare con lui” ha dichiarato l’ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, in una nota diffusa.

Il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin ha espresso le condoglianze al Giappone per la morte dell’ex primo ministro Shinzo Abe, vittima oggi di un attentato a Nara.

Dynamic 3

Park ha dichiarato la sua partecipazione per la “notizia scioccante” incontrando il suo omologo giapponese Yoshimasa Hayashi a margine del G20 a Bali, in Indonesia. Giappone e Corea del Sud non godono di buone relazioni, pur essendo entrambi alleati regionali degli Stati uniti.