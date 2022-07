Attentato ad Abe, il premier Kishida commosso: "Atto barbaro, attacco imperdonabile alla democrazia"

globalist

8 Luglio 2022 - 09.53

Fumio Kishida, attuale premier del Giappone, ha parlato dell’attentato subito da Shinzo Abe. In queste ore drammatiche per il Paese, Kishida ha condannato duramente l’accaduto.

“Ho appreso che era in condizioni gravi”, si tratta di «un atto barbaro in mezzo alla campagna elettorale, che e’ alla base della democrazia, ed e’ assolutamente imperdonabile». Fumio Kishida, primo ministro giapponese, parla dell’attentato al suo predecessore Shinzo Abe che sta lottando per la sopravvivenza. Visibilmente molto commosso, Kishida ha detto di «pregare» per il suo ex mentore politico di cui era stato ministro degli Esteri dal 2012 al 2017. Secondo l’emittente statale Nhk, Abe e’ stato portato in ospedale e sembrava essere in arresto cardiorespiratorio, un termine usato in Giappone che indica l’assenza di segni di vita e di solito precede un certificato di morte ufficiale.

L’attentato e’ avvenuto «in mezzo alla campagna elettorale, che e’ alla base della democrazia, ed e’ assolutamente imperdonabile», ha denunciato Kishida durante una conferenza stampa nel primo pomeriggio.