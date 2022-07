Insieme per il futuro, Di Maio ha incontrato il sindaco di Milano Sala: "Abbiamo parlato di Tub..."

globalist

6 Luglio 2022

L’ex cinquestelle Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sta iniziando il suo lavoro di tessitore di alleanze in vista delle elezioni politiche per il suo nuovo soggetto “Insieme per il futuro”. Di Maio era a Milano per incontrare il sindaco GIuseppe Sala e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova.

Dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle e aver fondato un nuovo soggetto politico, Insieme per il futuro, il ministro degli Esteri tesse la tela per un nuovo progetto politico di centro. In questi giorni si era parlato di un avvicinamento tra i due leader, ora il vertice che lo conferma. L’incontro è finito dopo oltre un’ora e mezza.

Il sindaco di Milano è uscito dal palazzo in cui vive, nel centro della città. “Abbiamo parlato di Tribunale unico dei brevetti”, ha detto Sala salendo in auto, precisando che è stato anche l’argomento dell’incontro con Di Maio, perché “è il ministro degli Esteri”.