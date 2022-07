Dario Nardella su Salvini: "La gente non cerca più il 'fenomeno', vuole la politica concreta"

globalist

1 Luglio 2022 - 12.21

Preroll

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è tornato a commentare i risultati dell’ultima tornata elettorale, per quel che riguarda le amministrative. “I fatti ci dicono che la gente non cerca più il politico fenomeno, mi riferisco a Salvini e alla caduta della Lega, non interessa più in un Paese che ha cambiato pelle, che ha vissuto il dramma della pandemia, che sta vivendo le preoccupazioni profonde della guerra, dell’energia, della siccità”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È come se i cittadini stessero tornando alla politica concreta, dell’equilibrio. Il Pd e il centrosinistra ha trovato il simbolo di questo nuovo modello con la vittoria di Tommasi a Verona, vince il politico concreto e gentile, vincono i toni pacati e non la rissa». Per il sindaco di Firenze «è tutto da dimostrare che il centrodestra sia compatto, sia a queste elezioni che alle precedenti, quelle di Milano, Napoli e Roma dove hanno pagato la loro divisione. Non darei per scontata tutta questa compattezza”.