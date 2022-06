Pd, l'analisi di Provenzano: "Dalle comunali il nostro diritto-dovere di costruire un campo vincente per le politiche"

globalist

28 Giugno 2022 - 17.08

Il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, ha fatto la più classica delle analisi del voto, proiettandosi però al futuro prossimo del suo partito e del governo del Paese, in vista delle elezioni del 2023. “Queste amministrative segnalano certamente un protagonismo ritrovato del Pd che si afferma primo partito e si apre a forze diverse, innanzitutto il civismo. Cinque anni fa, ai ballottaggi scattò il tutti contro di noi”.

“Era il frutto di quella autosufficienza arrogante che ci portò nel 2018 alla peggiore sconfitta di sempre. Allora restammo tagliati fuori da ogni competizione, si prospettava un bipolarismo tra Lega e M5S. Anche per questo i risultati di domenica ci caricano del diritto e del dovere di costruire per le Politiche un campo competitivo e vincente”.

“Ha votato poco più del 40% degli elettori – ha aggiunto Provenzano -. Il rischio è consegnare il disagio sociale all’astensione. Che un pezzo di popolo si senta escluso dai processi di cambiamento e maturi, oltre alla sfiducia, risentimento nei confronti della politica. In passato ha trovato sbocco nell’antipolitica, ma oggi? O diamo risposte, o da qui alle elezioni potremmo avere brutte sorprese. Il Pd deve continuare a lavorare per aggregare, ma su un programma chiaro, riconoscibile, netto. E deve aprirsi ancora di più perché con la fluidità del voto, se intercetta ciò che si muove nel Paese, come quel civismo che è stato fondamentale alle comunali, se sarà capace di dare risposte ai tanti che si rifugiano nell’astensione, può arrivare al 30% e da lì coinvolgere le forze che non vogliono regalare l’Italia alle destre”.

Il vicesegretario Dem ha affrontato anche il tema del terzo polo: “Le amministrative ci dicono che i poli sono due, la partita è questa ed è aperta: consegnare l’Italia a Salvini e Meloni non è un destino ineluttabile”. Infine una parola sul futuro di Draghi e sul suo ruolo richiesto da diversi partiti: “Draghi va sostenuto adesso, non strumentalizzato per i propri posizionamenti politici futuri”.