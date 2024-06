Provenzano di ritorno dagli Usa: "C'è grande preoccupazione per la crescita dell'estrema destra e di Trump"

globalist Modifica articolo

24 Giugno 2024 - 09.19

Giuseppe Provenzano, responsabile della politica estera del Pd è stato intervistato da La Repubblica, dopo la missione negli Usa che lo ha portato a incontrare i vertici del Dipartimento di Stato e dell’Onu, e diversi think tank democratici.

«C’è grande preoccupazione per la crescita delle destre e per le ripercussioni che può avere sulle relazioni transatlantiche, l’Ucraina, e l’integrazione europea. Gli interlocutori erano molto curiosi e soddisfatti del nostro risultat perché ha contribuito ad arginare l’estrema destra e a impedire che si realizzasse una maggioranza alternativa. C’è interesse per il ruolo che possiamo svolgere tra i socialisti e democratici, essendo la prima delegazione progressista in Europa».

E alla domanda Cosa si aspettano dal Pd? risponde: «Che sia protagonista di un lavoro comune. Trump e l’estrema destra europea mostrano come le nostre democrazie siano minacciate non solo dall’esterno, da autocrati come Putin, ma anche dall’interno, dal ritorno del nazionalismo».