Ballottaggi, il sindaco di Trento elogia Tommasi: "Abbiamo tanto da imparare da lui"

27 Giugno 2022 - 14.17

Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook i complimenti al neo collega Damiano Tommasi, descrivendolo come un vero e proprio esempio da seguire.

“Buon lavoro a Damiano Tommasi che grazie a una straordinaria rimonta è da questa notte sindaco di Verona. Concreto, pacato, sempre in giro nei quartieri, Tommasi ha saputo unire i veronesi proponendo un’idea di città inclusiva, sostenibile, aperta. Abbiamo tanto da imparare da questa vittoria che molti, durante la campagna elettorale, consideravano un’impresa impossibile”.

“Oggi da Innsbruck a Mantova, passando per Trento e Verona, è possibile pensare alla costruzione di una comunità di valori capace di dare risposte sui temi sociali, ambientali ed economici. Penso per esempio alle questioni ineludibili dell’energia e dell’acqua che richiedono un approccio innovativo e sostenibile o, rimanendo entro i confini italiani, alla collaborazione sull’A22, che deve trasformarsi in un corridoio verde”.

“La vittoria di Tommasi a Verona è dunque un’ottima notizia anche per il Trentino perché ci aiuta a guardare al futuro con speranza. Niente è già scritto quando ci sono idee e progetti, quando la politica non cerca capri espiatori, non lavora contro qualcuno, ma mette al centro le persone, i quartieri, la qualità della vita della comunità cittadina”.