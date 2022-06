Di Maio respinge le accuse: "Nessun partito personale, ci ispiriamo ai Sindaci d'Italia"

globalist

25 Giugno 2022 - 12.21

Luigi Di Maio ha parlato della nuova esperienza del gruppo parlamentare Insieme per il Futuro, partendo dal fatto che “non si tratta di un partito personale”. Il ministro degli Esteri ha parlato anche del rapporto con i fondatori del Movimento 5 Stelle.

“Casaleggio? Voglio andare avanti, non posso mettermi a rispondere a tutti coloro che mi attaccano o alcuni, non è questo il caso, che nutrono odio nei nostri confronti, usano parole di odio, offese personali”

“Non ho voluto e non voglio fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla – ha aggiunto – può nascere semplicemente all’interno delle istituzioni, deve nascere sui territori. Noi stiamo promuovendo un grande cammino e tutti coloro che vorranno aggiungersi saranno i benvenuti, partendo da chi amministra i territori”

“Non possiamo che andare avanti, se ci mettiamo a discutere tra forze politiche o tra soggetti politici non facciamo che allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni e dalla politica”

“Addirittura qualcuno dice di lasciare il Governo: chi vuole lasciare il Governo abbandona il Paese in questo momento storico. L’Italia in questo momento ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza – aggiunge – e per farlo bisogna mettere da parte gli interessi di partito. Bisogna mettere da parte gli attacchi al Governo, bisogna mettere da parte le polemiche”.

“Dobbiamo ispirarci ai nostri sindaci. I sindaci di tutta Italia sono persone che ogni mattina si rimboccano le maniche e senza fare polemiche – prosegue – senza perdere tempo, cercano di risolvere problemi concreti. Questo è il motivo per cui è nata `Insieme per il Futuro”.