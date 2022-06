Aborto, Alemanno: "La sentenza della Corte suprema troppo demonizzata, in Italia non vogliamo cancellare la 194"

globalist

25 Giugno 2022 - 18.22

Gianni Alemanno è intervenuto nel dibattito sul pronunciamento della Corte Suprema in merito all’abolizione del diritto costituzionale all’aborto.

“Penso che questa sentenza sia stata eccessivamente demonizzata… Non è una legge che abolisce il diritto all’aborto, ma è una legge che demanda ai vari Stati di decidere. E’ un tema estremamente delicato e non è sbagliato, secondo me, dare alla democrazia la possibilità di scegliere. Detto questo, parlando della situazione italiana, noi non possiamo certo pensare di cancellare la legge 194: nessuno lo vuole, se mai, dobbiamo attuarla nella parte di prevenzione rispetto al dramma dell’aborto”.

