Di Maio (M5s): "Le critiche di Salvini? Coma quando fece cadere il primo governo Conte"

2 Giugno 2022 - 17.46

Salvini il fan di Putin si è arrabbiato perché nessuno ha creduto alle sue buone intenzioni per la pace in Ucraina, visto che l’impressione è che abbia alacremente lavorato con i russi per spianare la strada al Cremlino.

E Capitan Nutella ha attaccato l’ex capo politico grillino: «Le critiche di Salvini? Mi sembra un film già visto. Ricordate quando fece cadere il governo Conte Uno ? Iniziò tutto così, criticando i vari ministri del governo fino a staccare la spina. Spero di non rivedere lo stesso film. Chi spiegherà poi agli italiani che, a causa di una crisi estiva immotivata, abbiamo bruciato i 200 miliardi del Pnrr?».

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato le critiche che gli sono state mosse dal leader della Lega Matteo Salvini a proposito della sua credibilità all’estero.

«Lavoriamo tutti per la pace, rispettando alleanze e partner internazionali», conclude Di Maio, che ha ricordato la rottura di Salvini con il governo Conte nell’estate del Papeete.