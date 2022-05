Meloni inciampa della sua demagogia: mette in relazione lo Ius soli con il rincaro dell'energia

globalist

14 Maggio 2022 - 18.22

Botta e risposta tra Meloni e Letta sulla Ius Soli, con l’estremista di destra che invece di esprimere in maniera chiara e netta la sua xenofobia si nasconde dietro una lista di problemi italiani. Come se il caro bollette dipendesse dallo Ius Soli e i rincari della benzina dagli africani e non da speculatori e Putin con le due manie guerrafondaie. O come se negando la cittadinanza ai ragazzi figli di stranieri nati in Italia diminuisse il prezzo della benzina.

“Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il PD la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico Letta, non è l’Italia a restare indietro, siete voi che vivete su un altro pianeta ancora non ben identificato”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

La replica di Letta

“Nel più puro benaltrismo. La verità è anche peggio. Non li volete. E non avete nemmeno il coraggio di dirlo. Altrimenti facciamo che appena calano le bollette apporivamo lo ius culturae e la nuova legge sulla cittadinanza?”.

Così Enrico Letta, segretario del Pd, replica a Giorgia Meloni che rimprovera al Pd non occuparsi delle vere priorità del paese.