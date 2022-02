Ius Soli per i bimbi stranieri a Bologna: Giorgia Meloni prepara l'ostruzionismo

globalist

21 Febbraio 2022 - 19.14

Preroll

La proposta dello Ius Soli ‘onorario’ per i bambini nati a Bologna continua ad attirare le polemiche feroci della destra. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, risponde così: “Cento ordini del giorno sono un modo per non dire nulla, si preferisce la forza fisica alla riflessione”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La proposta di Lepore è la modifica dello statuto per introdurre il principio dello ius soli e la cittadinanza onoraria di Bologna ai giovani stranieri. Lepore cita Martin Luther King (“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli”) per pungere in particolare il partito di Giorgia Meloni: “Credo che chi decide di indossare ogni giorno i colori italiani debba continuare a riflettere sul concetto di fratellanza”.

Middle placement Mobile

È stata proprio Fratelli d’Italia ad annunciare in apertura della discussione un centinaio di ordini del giorno per contrastare la proposta del centrosinistra.

Dynamic 1

“Trovo strana – aggiunge Lepore – la recriminazione che non ci sarebbe spazio per il dibattito. Il nostro ordine del giorno è semplice, non richiede settimane di discussione. Ma avrebbe potuto ricevere maggiore attenzione. Invece si preferisce affrontare il dibattito con l’ostruzionismo, che non credo sia utile al confronto in quest’aula”. Il primo cittadino ricorda del resto che la proposta sullo ius soli era nel programma elettorale, sul quale “si sono espressi gli elettori bolognesi”.

E non è solo un atto simbolico, assicura Lepore: dopo la modifica dello statuto “introdurremo servizi, investiremo risorse”. Inoltre, è “urgente” dare un messaggio di questo tipo dopo le limitazioni del Covid. “Dare la cittadinanza a questi ragazzi- dice poi Lepore con una nuova stoccata al centrodestra- è molto più patriottico che avere come mito qualche dittatore europeo o qualche personaggio in cerca d’autore”.