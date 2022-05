Meloni su Elisabetta Franchi: "Non basta indignarsi, bisogna aiutare gli imprenditori"

globalist

13 Maggio 2022 - 15.55

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato delle parole di Elisabetta Franchi sull’assunzione delle donne, dichiarando: “Non possiamo scandalizzarci per le parole di Elisabetta Franchi, lei dice una cosa che pensano in tanti e tanti fanno… Noi non risolviamo scandalizzandoci, ma se aiutiamo gli imprenditori a scaricare il loro peso della maternità in termini di contributi per cui dovrebbe intervenire lo Stato’’.

Secondo Meloni, “oggi l’attuale andamento demografico è estremamente drammatico. Noi abbiamo perso un intero capoluogo di provincia vista la carenza di nascite e la mortalità dovuta al Covid. Siamo in una società dove i figli sembrano essere diventati un fardello. Se noi non facciamo figli, crolla tutto il sistema di produzione economico, con sempre più gente da mantenere dal punto di vista pensionistico…”.

”Questo problema – sottolinea Meloni – lo affronti non con un singolo provvedimento, tipo l’assegno unico o l’asilo nido… Serve un piano imponente di sostegno alla maternità”.