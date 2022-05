Elisabetta Franchi e la bufera social: "Assumo solo donne che hanno già fatto figli, sono tranquille e lavorano h24"

globalist

7 Maggio 2022 - 17.09

Elisabetta Franchi, nota imprenditrice nel campo della moda, si è vista arrivare una mare di critiche dai social per la sua uscita durante un’intervista con la giornalista de Il Foglio Fabiana Giacomotti, sul tema delle donne nel mondo del lavoro.

“Parlo da imprenditore – ha iniziato Franchi – Quando metti una donna in una carica importante – se è molto importante – poi non puoi permetterti di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e se ti viene a mancare è un problema. Anche io da imprenditore e responsabile della mia azienda ho puntato su uomini perché..”.

perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? pic.twitter.com/LxgTsFlXci — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) May 7, 2022

Elisabetta Franchi ha poi proseguito, raccontando la sua “strategia” aziendale.

“Faccio una premessa: io le donne le ho messe ma sono anta, ancora ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello.. Diciamo che io le prendo dopo i quattro giri di boa. Sono tranquille e lavorano H24. Cosa che gli uomini non hanno, perché noi donne abbiamo un dovere nel nostro DNA: i figli li facciamo noi ed il camino in casa lo accendiamo noi, è una grande responsabilità”.