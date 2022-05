Nardella al M5s: "Basta giravolte o niente alleanza con il Pd"

globalist

12 Maggio 2022 - 15.04

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, in un’intervista a Repubblica, ha dichiarato: “Patti chiari, amicizia lunga. Se si vuol proseguire l’alleanza con il M5S, vanno sciolti subito i nodi su politica estera, giustizia sociale e diritti civili. Sono temi fondamentali, altrimenti su quali basi la costruiamo la coalizione?”.

Il sindaco di Firenze parla dell’alleanza con i 5 stelle e delle tensioni interne alla maggioranza, a cominciare dalla scelta di inviare le armi in Ucraina, e le sue parole suonano come una sorta di altolà: ”Nessuna alleanza a scatola chiusa. Prima occorre trovare una vera condivisione sui temi e i valori di fondo, poi ognuno potrà marcare la propria identità. Su questioni come l’ambiente o il conflitto in Ucraina i nodi vanno sciolti al più presto. La linea di Letta è sempre stata limpida e io la difendo”.