Ucraina, Prodi: “Europa irrilevante, solo Usa e Cina possono far finire la guerra”

9 Maggio 2022 - 18.21

L’ex premier Romano Prodi, ospite al programma ‘In Vivavoce’ su Rai Radio1, ha dichiarato: “Siamo in un momento decisivo. Tutti oggi hanno acclamato alla fine dell’unanimità per poter prendere decisioni. Però, la fine dell’unanimità si può fare solo con un voto all’unanimità: siamo al ridicolo. Bisogna che alcuni paesi adottino quella che veniva chiamata una coalizione rafforzata e che si mettano d’accordo tra di loro come è stato per l’euro e si mettano insieme nella politica estera e la difesa”.

“In un momento di guerra – continua – serve soprattutto la sicurezza e la tranquillità per il futuro. E allora noi dobbiamo fare la politica estera e la difesa in comune, altrimenti siamo totalmente in balia degli altri. Questa guerra la possono far finire solo Cina e Stati uniti, perché in questo momento siamo irrilevanti. La prima riforma da fare è quella di diventare rilevanti. Non per diventare una grande potenza ma almeno per decidere quello che sta avvenendo in casa nostra o vicino casa nostra”.

Prodi aggiunge: “Come la Germania in economia è passata a una politica di solidarietà quando con il covid, con la Brexit si è capito che era utile, così la Francia adesso deve capire che è necessario mettere a disposizione il proprio diritto di veto, la propria arma nucleare in modo che sia uno scudo per tutti i paesi europei. Il problema è che politicamente non è semplice”.

Si è parlato anche di una eventuale azione diplomatica a Kiev e Mosca da parte dei 5 leader dei paesi più importanti dell’Unione europea. Prodi osserva: “Sarebbe utile se hanno la forza di imporsi. Se appaiono vigorosi da essere credibili. Altrimenti succede come è successo con tutti i colloqui di Macron con Putin. Macron ha fatto ottime cose, dei bei colloqui, ha portato avanti gli interessi europei, ma visto che non aveva la forza sufficiente per imporli, Putin non gli ha dato retta”.

Ancora sull’allargamento Ue: “Adesso tutti dicono ‘Meno male!’ Pensate se la Polonia fosse come l’Ucraina. Con l’allargamento abbiamo messo in sicurezza 8 paesi ex appartenenti all’Unione sovietica. Più Malta e Cipro. So di aver rischiato ma io cercavo di vedere la storia. Poi gli avvenimenti di questi giorni mi hanno dato ragione”.