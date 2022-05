Lavrov su Rete 4, Letta: "Propaganda intollerabile, sono scandalizzato"

globalist

2 Maggio 2022 - 16.49

Riguardo al vergognoso comizio del Ministro degli Esteri russo Lavrov su Zona Bianca su Rete 4, il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato: “Un grande paese europeo non può permettersi di avere una televisione che in quell’orario trasmetta uno spot di propaganda intollerabile contro un paese martoriato con quelle frasi contro gli ebrei. Io sono scandalizzato, chiedo che quella vicenda non finisca così. Trovo che sia un’onta insopportabile, quella roba non c’entra niente con l’Italia che continua a ribadire il suo aiuto agli aggrediti”.

Ospitato senza alcun contraddittorio, Lavrov a Zona Bianca ha avuto il coraggio di dire (a un Giuseppe Brindisi che non ha osato interromperlo): “Zelensky ebreo? Lo era anche Hitler, secondo me. I maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei”.

Lavrov rispondeva a una domanda su come fosse possibile annunciare la ‘denazificazione’ da parte di Mosca di un Paese il cui presidente ha origini ebraiche.

“L’Italia è in prima fila tra coloro che adottano sanzioni anti-Russia e promuove iniziative. All’inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati. Ci sembrava che l’Italia avesse un approccio diverso e potesse distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo italiano, non è questo in discussione” ha continuato Lavrov.