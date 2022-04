Partito democratico, Marcucci su Petrocelli: "I senatori devono disertare i lavori della commissione Esteri"

globalist

26 Aprile 2022 - 16.49

Il caso Petrocelli, ossia il senatore filo-Putin che è presidente della commissione Esteri del Senato fa discutere e provoca polemiche.

“Petrocelli è inamovibile dalla poltrona di Presidente. E dire che è entrato in Parlamento con il M5S che ci accusava di essere legati agli incarichi. Se non si trovano altre possibilità regolamentari per farlo decadere, i senatori devono disertare i lavori della commissione Esteri. Non possiamo avere un presidente filo Putin”.

Lo ha detto il senatore Pd, Andrea Marcucci, ai microfoni della Rai.