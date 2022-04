Ucraina, di Maio: "Non vogliamo la terza guerra mondiale, sui tennisti russi ci adeguiamo agli alleati"

globalist

23 Aprile 2022 - 18.55

Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha parlato della situazione in Ucraina e del lavoro diplomatico che lo attenderà da qui alle prossime settimane.

“L’Italia continuerà a rafforzare l’ impianto del negoziato che ci può portare alla pace con una serie di iniziative che devono ravvivarlo. Stiamo sostenendo anche la missione del segretario dell’Onu Antonio Guterres, che la prossima settimana sarà a Mosca per in contrare Putin e convincerlo a lavorare almeno per un cessate il fuoco. È chiaro che i questo momento Putin non sta lavorando per la pace, ma dobbiamo provarci perché è l» unico modo per fermare la guerra”.

“Noi non vogliamo la terza guerra mondiale. Quindi la Nato e i paesi della Nato non devono assolutamente essere coinvolti nel conflitto in Ucraina. Gli unici strumenti pacifici per fermare questa guerra e portare Putin al tavolo sono le sanzioni e lavorare all’isolamento della Russia. E questo è il lavoro che stiamo facendo a livello internazionale. L’unità dell’Europa, del fronte internazionale che sta condannando questa guerra, è importante perché non si può chiedere un intervento europeo quando abbiamo difficoltà economiche e pretendere l’unità dell’Ue e poi contestualmente dividerla quando le cose non ci vedono d’accordo. Adesso serve una linea unica e portarla avanti con tutte le nostre forze”.

Sulla questione legata ai tennisti russi che non potranno partecipare a Wimbledon, e con gli Internazionali di Roma alle porte, di Maio ha detto la sua.

“Noi ci adegueremo e ci coordineremo con tutti alleati. Perché l’obiettivo in questo momento è dimostrare unione dell’Unione Europea e di tutta la comunità internazionale che sta condannando la Russia per l’invasione dell’Ucraina”.